Dos colombianos, un hombre de 25 años y una mujer de 24, fueron condenados por el otorgamiento de préstamos gota a gota y ya suman 13 los extranjeros sometidos a la Justicia, en el marco de la Operación Arepa llevada adelante por la Policía de Tacuarembó.
Préstamos gota a gota: dos colombianos fueron condenados y ya suman 13 los extranjeros sometidos a la Justicia
Se trata de un hombre de 25 años y una mujer de 24. Ambos estaban requeridos, fueron detenidos y se dispuso su condena por asociación para delinquir y estafa agravada.
Ambos estaban requeridos y fueron detenidos por la Brigada de Investigaciones de la comisaría 3ª de Tacuarembó. Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del hombre y de la mujer como coautores de los delitos de asociación para delinquir y usura agravada a una pena de 15 meses de libertad a prueba.
Deberán fijar domicilio, presentarse en la comisaría de su domicilio durante el plazo de la condena, realizar 80 horas de servicios durante los primeros diez meses, y cumplir con arresto domiciliario nocturno de 22 a 7 horas durante los primeros tres meses. Además, se dispuso el decomiso de la moto que les fue incautada.
Colombiana de 25 años fue condenada en Tacuarembó por el otorgamiento de préstamos gota a gota
Aún restan 12 personas con orden de captura pendiente.
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