Foto: FocoUy, archivo.

Dos colombianos, un hombre de 25 años y una mujer de 24, fueron condenados por el otorgamiento de préstamos gota a gota y ya suman 13 los extranjeros sometidos a la Justicia, en el marco de la Operación Arepa llevada adelante por la Policía de Tacuarembó.

Ambos estaban requeridos y fueron detenidos por la Brigada de Investigaciones de la comisaría 3ª de Tacuarembó. Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del hombre y de la mujer como coautores de los delitos de asociación para delinquir y usura agravada a una pena de 15 meses de libertad a prueba.

Deberán fijar domicilio, presentarse en la comisaría de su domicilio durante el plazo de la condena, realizar 80 horas de servicios durante los primeros diez meses, y cumplir con arresto domiciliario nocturno de 22 a 7 horas durante los primeros tres meses. Además, se dispuso el decomiso de la moto que les fue incautada.

Aún restan 12 personas con orden de captura pendiente.