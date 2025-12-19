Liberaron a la adolescente detenida por el robo a una joyería; el padrastro permanece a disposición de Fiscalía

La adolescente de 12 años que había sido detenida este viernes en el marco de la investigación del robo a una joyería de Parque Batlle fue liberada. En cambio, su padrastro, pareja de la madre de la adolescente, permanece detenido.

Ambos fueron detenidos por la Policía en varios allanamientos realizados en la jornada, en los que se logró recuperar casi la totalidad de las joyas robadas y se incautó el arma de fuego utilizada en el atraco.

El miércoles a mediodía, un hombre y una mujer rapiñaron en el comercio, ubicado en avenida Rivera y Brito del Pino. Ingresaron al local y con un revólver amenazaron a las víctimas.

En ese momento, había dos comerciantes, a quienes llevaron hacia el fondo del local. Pese a las cámaras de la joyería y de la zona, actuaron con las caras descubiertas. Lograron llevarse joyas y, tras escapar, se subieron a un ómnibus que los alejó de la zona, según la información primaria con la que contó entonces la Policía.

Tras el análisis de las cámaras y del relevamiento de huellas dactilares y otras evidencias recolectadas por Policía Científica, los investigadores lograron identificar a los rapiñeros.