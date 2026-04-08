Presidente de Unasev dijo que si se baja el valor de las multas, se debe "premiar" a quienes "hacen bien las cosas"

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ), Marcelo Metediera , concurrió este miércoles a la Comisión de Hacienda integrada con Transporte de Diputados que analiza el proyecto de ley de los diputados Sebastián Andújar (PN), Conrado Rodríguez (PC) y Álvaro Perrone (CA) para reducir hasta la mitad el valor de las multas de tránsito por exceso de velocidad.

Metediera aseguró que la posición de la Unasev es unánime y expresó la necesidad de que se aprueben tres proyectos de ley vinculados a temas de tránsito. Desde la Unasev, se planteó que haya una instancia ejecutiva de trabajo para unificar la resolución del Congreso de Intendentes sobre la reducción del valor de las multas con la ley que resulte aprobada en el Parlamento.

Además, Metediera planteó que un porcentaje del valor de las multas se destine al Fondo Nacional de Seguridad Vial para financiar medidas preventivas y de educación vial.

Por último, la tercera propuesta es que si se reduce el valor de las multas, que se premie a las personas que hacen bien las cosas en el tránsito y no solo a quienes tienen conductas inapropiadas.

En tanto, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, realizó una valoración positiva de la comparecencia de la Unasev y reafirmó la necesidad de la aprobación del proyecto de ley.