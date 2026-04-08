"Nos resulta muy incomprensible que no se haya logrado aplicar la absolución", dijo Tuana tras condena a Moisés

La activista Andrea Tuana expresó este miércoles "una decepción muy grande" tras la condena a 12 años de cárcel a Moisés Martínez , el joven de 28 años que mató a su padre tras años de abuso a él y a su familia.

"Me parece que esto no puede pasar", indicó Tuana tras la audiencia condenatoria. "Tenemos que cambiar", sostuvo y apuntó al sistema de justicia, el que "no está preparado para poder albergar situaciones de violencia de esta magnitud".

"La sensación que nos queda es que Uruguay no comprende el efecto traumático que es vivir bajo el terror, y no solamente en esta situación sino en tantas otras situaciones que falla en las valoraciones de riesgo, que falla en la protección", sostuvo. "Realmente, la sensación para quienes trabajamos en este tema es de una enorme decepción, más allá del dolor que tiene la familia hoy", agregó.

Tuana indicó que en el caso de Moisés faltó el abordaje interdisciplinario para comprender lo que está pasando y lo que pasó el joven y su familia. "Creo que esa es una gran debilidad que tiene la Justicia, que tiene pocos mecanismos para poder realmente incorporar la mirada interdisciplinaria de expertos en la materia y eso falta", enfatizó.

La activista reclamó mayor formación de los profesionales en la temática de violencia. "Los efectos traumáticos de la violencia no tienen que ver que hayan pasado 15 o 20 años. El efecto traumático, el riesgo, el terror, la idea de que tu vida corre riesgo cuando hay impunidad, cuando no hay protección, cuando no hay reparación, eso se mantiene como si fuera el primer día que tu sufriste la violencia", aseguró.

Tuana afirmó que el sistema lo único que hizo fue condenar al joven, pero no previno, ni detectó, ni protegió, ni hizo justicia y no reparó ante los episodios de violencia y abuso en la familia. Además, expresó su convencimiento en la aplicación del artículo 36 del Código Penal para la exoneración de la pena. "Nos resulta muy incomprensible que no se haya logrado aplicar la absolución en este caso", remarcó.