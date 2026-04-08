Hermana de Moisés: "Hoy lo condenan a 12 años por llevar la sangre de él y un padre que abusa deja de ser tu padre"

La Justicia condenó a 12 años de cárcel a Moisés Martínez, el joven de 28 años que mató a su padre tras años de abuso contra él y su familia. La condena es como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado.

"A nosotros nos caen porque no hubo más denuncias y es no entender cómo funciona un agresor, sobre todo cuando es tu propio padre, es como si te entrenara para el silencio. Papá fue una sombra todos los años. Salió de la cárcel y lo primero que hizo fue irme a buscar al liceo", dijo Sara, hermana de Moisés, que lo denunció cuando tenía 12 años, tras conocer la condena, y le agradeció a su hermano. También contó que "en 2022 o en 2023, no recuerdo el año, mi padre se acercó a mi trabajo en varias oportunidades y me tuve que certificar por salud mental".

"Él es un sobreviviente (dijo respecto a su hermano) y hoy la justicia lo condena y le dan tantos años no por la cantidad de tiros, sino porque era su propio padre. Que me drenen acá porque no quiero llevar más la sangre de ese tipo", enfatizó.

"La Fiscalía me pregunta por qué no lo volví a denunciar. No, obviamente que no lo iba a volver a denunciar, mucho menos después del proceso que me hicieron pasar cuando no hubo una contención y ni cerca una reparación", remarcó.

"Hay algo que me parece muy clave y la Justicia tiene que entender que hoy a mi hermano lo imputan a 12 años de cárcel por llevar la sangre de él, y es entender que un padre que abusa deja de ser tu padre, el rol de la paternidad nunca lo ejerció y la víctima habla cuando puede y no cuando el sistema quiere. Eso tiene que cambiar ya", reclamó la joven que contó que su padre la abusó más de 60 veces.

El abogado de Moisés adelantó que la sentencia será apelada. "Es legal lo que dice la magistrada, pero no estamos para nada de acuerdo y por eso lo vamos a apelar", sostuvo Marcos Prieto.

"No hay otra resolución de este caso que exonerar de la pena a Moisés, por el estado de intensa conmoción que vivió por los hechos recientes por los cuales él se entera de tan tremenda noticia", dijo el abogado.