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MARCELO METEDIERA

Presidente de Unidad de Seguridad Vial lamentó siniestro en Florida y manifestó preocupación por estadísticas

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, cuestionó el trabajo que Metediera viene realizando en la Unidad de Seguridad Vial.

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"Da mucha bronca, mucha impotencia, de saber que lamentablemente tienen que pasar ese tipo de cosas para que se tome consciencia realmente. En este caso, insisto, son cuatro personas que son una familia, pero el año pasado llegamos a tener días con nueve fallecidos", sostuvo.

Además, indicó que la cantidad de siniestros registrados al comienzo de la semana de turismo están dentro de lo previsto. "Los datos muestran que hay una cantidad de siniestros. Todos los días en Uruguay fallece una persona, al menos, 1,3. Hay 62 siniestros de tránsito por día, 78 personas lesionadas", detalló.

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El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, cuestionó el funcionamiento de la Unasev, mientras que Metediera defendió las políticas adoptadas.

"Metediera se ha focalizado solo en discutir de la situación de los radares y de las multas elevadas. Los accidentes de tránsito y las muertes se dan mayormente en zonas urbanas y entre moto. Nada tiene que ver los radares con eso. Metediera no tiene ningún plan, la Unasev no ha hecho ninguna propuesta para mitigar la situación. Tenemos más muertes en el tránsito que homicidios. Creo que Metediera tiene que dejarse de discutir con nosotros y ponerse a trabajar en lo que le corresponde", dijo Perrone.

Metediera aseguró que "en los lugares donde se instalaron radares, bajó 52,9% la cantidad de fallecidos y un 17,4% los lesionados. Entonces la evidencia muestra que los radares son una buena herramienta". Aunque descartó que haya que colocar radares "en todos lados", porque depende del contexto para validar los distintos tipos de soluciones.

PERRONE METEDIERA

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