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ADVERTENCIA DEL INUMET

Sigue la advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes para el sureste, hasta 130 km/h

El Inumet mantiene y extiende este miércoles de mañana la advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y persistentes en la costa sureste y el este del país. Los detalles.

Advertencia naranja por vientos muy fuertes. Foto: FocoUy

Advertencia naranja por vientos muy fuertes. Foto: FocoUy

La advertencia Naranja del Inumet por vientos muy fuertes y persistentes rige en principio hasta las 9 de la mañana de este miércoles y abarca toda la costa de Maldonado y Rocha, (ver mapa).

“La depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 60 y 70 km/h con rachas entre 80 y 130 km/h del sector sureste y sur”, dice Meteorología.

En tanto, la advertencia amarilla se mantiene para una zona más amplia del sureste y este, desde Canelones hasta Cerro Largo, y aquí es por vientos fuertes y persistentes.

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Esto implica “vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h con rachas entre 60 y 80 km/h del sector sureste al suroeste”, dice el Inumet.

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