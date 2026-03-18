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ANALIZARON TODAS LAS ALTERNATIVAS

Presidente de OSE afirmó que represa de Casupá no es "capricho" del gobierno y se licitará en abril o mayo

Pablo Ferreri sostuvo que estudios técnicos concluyen que la mejor opción para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana es aumentar la reserva bruta de agua dulce en Casupá.

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El presidente de OSE, Pablo Ferreri, defendió los avances para la concreción de la represa de Casupá y respondió al reclamo de vecinos que esta semana enviaron una carta al presidente Yamandú Orsi preocupados por la situación.

Ferreri sostuvo que estudios técnicos concluyen que la mejor opción para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana es aumentar la reserva bruta de agua dulce en Casupá. "Es por eso que nosotros estamos avanzando con este proyecto", indicó.

El titular del directorio de OSE aseguró que previamente se analizaron todas las alternativas, porque "acá nadie tiene la verdad revelada ni hay caprichos".

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Ferreri sostuvo que el estudio de impacto ambiental está en los plazos fijados. "No demora, está en los plazos que nos habíamos fijado previamente. Como queremos hacer las cosas bien, hacer un estudio de impacto ambiental lleva plazos", afirmó y dijo que hacer el estudio de impacto ambiental en una semana no sería serio.

Estimó que en el correr de abril o principios de mayo se lanzará la licitación pública, y se prevé adjudicarla antes de fin de año para que las obras comiencen en 2027.

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