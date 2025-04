Presidente Orsi sobre situación económica: "Son señales que nos obligan a sacar el pie del acelerador en algunos casos"

Semanas atrás el senador del MPP Daniel Caggiani dijo que el gobierno anterior dejó “bombas instaladas” que esta administración del Frente Amplio intentaba “desactivar”.

Consultado sobre estas declaraciones, el ministro de Economía Grabiel Oddone negó que hubiera “bombas” en la economía uruguaya, mientras que Orsi pidió “responsabilidad” a la hora de opinar.

Tras estas primera reacciones dentro del gobierno, Caggiani subió la apuesta y dijo que se había quedado corto en realidad, y que “más que bombas hay cráteres” en la economía.

Este sábado, consultado sobre la situación económica, Orsi mencionó “deudas” en organismo, “como por ejemplo ASSE, que se pensaba que era un número y es otro”.

“Pero tampoco, no me corresponde y no está bueno, que yo le aporte color a algo que bueno, son circunstancias que hay que saberlas navegar. Hay que mirar al futuro con optimismo y eso a pesar de números que no son los mejores como para arrancar un período de gobierno, pero ya veremos en la Rendición de Cuentas cuáles son esos números. Acá lo que hay que hacer es remangarse y laburar”, agregó Orsi.

Consultado sobre si había recibido todas las cifras del gobierno durante la transición o si se había encontrado con “sorpresas”, el presidente respondió: “Tampoco quiero sembrar eso de que nos ocultaron (información)”.