Presidente Orsi está reunido con el gabinete en Suárez y Reyes por la situación de Venezuela

Yamandú Orsi expresó su rechazo a la intervención militar y la "búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se encuentra reunido con su gabinete debido a la situación ocurrida en Venezuela. Está previsto que finalizada la instancia brinde una conferencia de prensa.

Orsi se refirió en las últimas horas al ataque militar de Estados unidos a Venezuela y dijo que "ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".

Agregó que "el fin no puede justificar los medios".

