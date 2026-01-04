Presidente Orsi está reunido con el gabinete en Suárez y Reyes por la situación de Venezuela

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se encuentra reunido con su gabinete debido a la situación ocurrida en Venezuela . Está previsto que finalizada la instancia brinde una conferencia de prensa.

Orsi se refirió en las últimas horas al ataque militar de Estados unidos a Venezuela y dijo que "ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".