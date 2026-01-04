El presidente de la República, Yamandú Orsi, se encuentra reunido con su gabinete debido a la situación ocurrida en Venezuela. Está previsto que finalizada la instancia brinde una conferencia de prensa.
Presidente Orsi está reunido con el gabinete en Suárez y Reyes por la situación de Venezuela
Yamandú Orsi expresó su rechazo a la intervención militar y la "búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".
Orsi se refirió en las últimas horas al ataque militar de Estados unidos a Venezuela y dijo que "ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana".
Agregó que "el fin no puede justificar los medios".
Seguí leyendo
Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: "Uruguay mantiene una posición histórica" de no intervención y destacó defensa del derecho internacional
Lo más visto
Sociedad
Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
Estados Unidos en Venezuela
Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones
Internacionales
Frente Amplio, Pit Cnt y organizaciones sociales convocaron manifestación en "contra de la invasión a Venezuela"
REPERCUSIONES INTERNACIONALES
China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
playas
Dejá tu comentario