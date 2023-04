Presidente Lacalle Pou emitió mensaje tras aprobación de reforma jubilatoria: "Es justa y solidaria", sostuvo

Lacalle Pou destacó que fue importante que el gobierno haya consultado a una comisión de expertos, "a los que saben, a los que entienden, y además fue muy variada". Recordó que de la misma participó gente de todos los rubros del país, además de académicos. El informe generado por ellos "tiene lamentablemente una primera divisón donde la oposición no acompañó las recomendaciones". El mandatario señaló que al proyecto se le agregó "la justicia y la solidaridad" y aseguró que "va a perdurar en el tiempo, que es justa y solidaria".

Y añadió: "Es una reforma con sensibilidad social. Es una reforma que tiene un tratamiento diferencial, especial para la discapacidad. Es una reforma que además trata de universalizar las jubilaciones y las pensiones. El Uruguay está muy cerca de tener una cobertura casi total. Pero con esta reforma aseguramos que todos aquellos que tengan más de 70 años, progresivamente van a estar con una jubilación o una pensión en nuestro país".

El presidente explicó que había gente que aportaba y por no llegar al mínimo requerido de años aportados, ese dinero "como que se diluía en la bolsa general o no le servía para la jubilación", ahora con esta reforma esos años aportados "cuentan para la jubilación", dijo. También mencionó que tanto en la ciudad como en el campo, hay gente que si bien cuenta con los años para jubilarse, tiene ganas de seguir trabajando, "además de necesitar algún peso más para llegar a fin de mes". Con esta reforma este reclamo se puede cumplir, afirmó.

En referencia a la postura del Frente Amplio sobre las jubilaciones, destacó que "hemos escuchado argumentos que no son ciertos" (...) "claramente las jubilaciones más bajas van a ser más altas en nuestro país. Claramente, las jubilaciones de menor cuantía van a ser mayores que las que se pagan hoy en nuestro país".

Para finalizar, el presidente manifestó que "el tiempo va pasando y uno tiene que hacerse cargo de los compromisos y de las necesidades de los uruguayos". "Yo me imagino no haber hecho el intento, me imagino haber dejado pasar el tiempo, decir que es urgente, decir que es necesario, asumir un compromiso y dejar pasar el tiempo. Yo no podría mirarlos a los ojos después, habiendo tenido las mayorías suficientes y la oportunidad de hacer las cosas, haberlo dejado pasar (...) estén tranquilos que si hay reforma, hay futuro", concluyó.