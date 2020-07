Presidente Lacalle Pou admite que el esfuerzo del Estado en la pandemia "no fue suficiente"

"Hubo gente que de un día para otro no podía comer, y ahí hay una cosa muy linda de los uruguayos: el Estado hizo el esfuerzo que podía hacer, que no fue suficiente, pero la cantidad de gente que se puso a remar en ollas populares, que empezó a juntar alimentos, que repartió canastas… Esos héroes anónimos que en Uruguay surgen con mucha fuerza fueron fundamentales para que nadie pase hambre", explicó el mandatario.

Entre otros temas, se le preguntó a Lacalle Pou si tenía un plan “pospandemia” para recuperar la actividad económica.

"Me cuesta mucho hablar de la pospandemia", respondió.

El plan -dijo- hay que llevarlo a cabo ahora, porque "si no construimos desde el punto de vista social y económico esta nueva normalidad, vamos a llegar tarde”.

Lacalle dijo que los problemas de Uruguay y Argentina ante la pandemia "sin distintos" así como las soluciones también debieron, por fuerza, ser diferente,s

“Obviamente dudé sobre la posibilidad de la cuarentena, pero filosóficamente no había otra. Estuvo claro que no queríamos ir a un Estado policíaco. No estaba dispuesto a detener a alguien si no se confinaba. Ha sido un momento importante de la sociedad uruguaya, que recupera para sí algo inherente a los uruguayos, que es la libertad antes que nada”, dijo el presidente, exponiendo una idea que había mencionado más de una vez.

Además, señaló que su gobierno ha aprendido sobre la marcha sobre la crisis sanitaria.

“Hoy la máquina del Estado está bastante aceitada. Se hicieron muchos hisopados en centros de salud, hay gente cuarentenada. Tenemos cosas que son sobresalientes: una app que funciona muy bien, con apoyo de empresas internacionales, un grupo de científicos honorarios que nos hace un examen periódico, y las autoridades de la salud, que han tenido una tenacidad que excede a su tiempo y horario de trabajo”.

Además, indicó que “lo que no va a suceder en el país es un confinamiento obligatorio”.

Aquí, la entrevista con el presidente uruguaya emitida por La Nación +

