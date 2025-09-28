Presidente de la Suprema Corte se comunicó con Ferrero, habló de "inusitada gravedad" y "ataque a la institucionalidad"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, comunicó su solidaridad con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , por el atentado en su casa, que ocurrió en la madrugada.

"Pérez Brignani transmitió a Ferrero su solidaridad y apoyo en representación del Poder Judicial, considerando que el hecho reviste inusitada gravedad por constituir un ataque a la institucionalidad y, en específico, a los operadores del sistema de justicia que encarnan la última línea de defensa para los derechos y garantías de toda la población", señala el comunicado del jerarca.

La Policía trabaja sobre dos vehículos que fueron hallados, que –se presume– fueron usados por los delincuentes para escapar. Hay dos personas detenidas que circulaban en el segundo vehículo.

Una camioneta con caja, incendiada en su totalidad, fue hallada en la zona del barrio 40 Semanas, en horas del mediodía. Y en Marconi, fue encontrado un auto Volkswagen Bora negro.

El crimen ocurrió a las cinco de la madrugada. Los autores ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los agresores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos.