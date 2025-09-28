RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO

Presidente de la Suprema Corte se comunicó con Ferrero, habló de "inusitada gravedad" y "ataque a la institucionalidad"

"Un ataque a la institucionalidad y, en específico, a los operadores del sistema de justicia que encarnan la última línea de defensa para los derechos y garantías de toda la población", dijo Pérez Brignani.

suprema-corte-de-justicia1.jpg

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, comunicó su solidaridad con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por el atentado en su casa, que ocurrió en la madrugada.

"Pérez Brignani transmitió a Ferrero su solidaridad y apoyo en representación del Poder Judicial, considerando que el hecho reviste inusitada gravedad por constituir un ataque a la institucionalidad y, en específico, a los operadores del sistema de justicia que encarnan la última línea de defensa para los derechos y garantías de toda la población", señala el comunicado del jerarca.

Foto: Subrayado. 
Seguí leyendo

Hay detenidos en el marco de investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte

Una camioneta con caja, incendiada en su totalidad, fue hallada en la zona del barrio 40 Semanas, en horas del mediodía. Y en Marconi, fue encontrado un auto Volkswagen Bora negro.

El crimen ocurrió a las cinco de la madrugada. Los autores ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los agresores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos.

Temas de la nota

Lo más visto

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, causaron una explosión y dispararon
bomberos

Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda
institucionalidad

Lacalle Pou se comunicó con Orsi por el atentado contra Ferrero: "En este tema no puede haber diferencias"
barrio 40 semanas

Hallan camioneta incendiada cerca del arroyo Miguelete y presumen que es la usada durante el atentado
contrabando

Incautaron insumos de ortodoncia valuados en más de $ 500.000, en puente internacional

Te puede interesar

Orsi. Foto: FocoUy
Política

Yamandú Orsi informó que "hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables" por atentado a Ferrero
Foto: Subrayado. 
INDAGAN SU PARTICIPACIÓN

Hay detenidos en el marco de investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.
cúpula policial se reúne a las 15:30

"Van a caer" y "que recaiga todo el peso de la ley": el mensaje de Carlos Negro tras atentado a fiscal de Corte

Dejá tu comentario