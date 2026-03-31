Presidente de la Federación Rural señala un "impacto importante" en los costos de la cosecha por aumento del gasoil

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo que el aumento de 7% en el gasoil (que rige desde este 1° de abril) impacta justo en momentos de cosecha de maíz y luego de la soja. Además, aseguró que el aumento afecta a toda la cadena de suministros y fletes.

“El impacto es importante porque llega en un momento en que estamos cosechando todos los cultivos de maíz, de primera sobre todo, y por empezar la cosecha de soja en breve, e inmediatamente después viene todo lo que son las siembras de cultivo de invierno”, dijo Normey a Subrayado este martes, en la víspera del aumento resuelto por el gobierno debido al incremento del precio internacional del petróleo.

“Tenemos un momento de altísimo consumo de combustibles en el sector agropecuario y además también altísimo consumo de fletes con todo lo que implica en el gasto de fletes y la cadena de suministros”, dijo el productor.

“Ante la suba de costos lo único que podemos hacer es reaccionar con aumento de la productividad", agregó. El productor se ve más apretado en sus márgenes o más apretado en su cuadro financiero, y tiene menos margen para dar el salto de productividad”, explicó.

Temas de la nota Federación Rural

cosecha

Gasoil