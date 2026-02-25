Presidente de FIFA ratificó a México como sede del Mundial y dijo que "va a ser todo espectacular".

A menos de cuatro meses del inicio del Mundial 2026, que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá, el país se mantiene firme como una de las sedes de la Copa Fifa.

A pesar de los recientes episodios de violencia tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el presidente de la FIFA , Gianni Infantino dijo que se siente “muy tranquilo” con México como sede del Mundial.

Mientras tanto las autoridades mexicanas reafirman su compromiso con la seguridad. En Guadalajara, la sede más afectada por la represalia narco, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó riesgos para los aficionados, garantizando un entorno seguro para los partidos del torneo.

En una rueda de prensa le preguntaron a Sheinbaum si había garantías de seguridad para hacer el Mundial en México.

“Todas, todas las garantías, todas las garantías”, respondió la mandataria, y sobre si hay riesgo para los visitantes, agregó: “Ningún riesgo, ningún”.

En Ciudad de México y Monterrey, también sedes del evento, no se registraron incidentes violentos.

En Guadalajara, aunque los recientes disturbios sacudieron la ciudad, las actividades cotidianas se reanudan de forma paulatina, y los preparativos para la Copa del Mundo siguen su curso. Entre las tres ciudades recibirán a las 48 selecciones de todo el mundo.

Además de cuatro encuentros, entre ellos uno de los más destacados de la primera fase, entre Uruguay y España, Guadalajara albergará junto a Monterrey el torneo de reclasificación que a finales de marzo definirá los dos últimos clasificados a la Copa del Mundo.

En ese certamen participarán seis selecciones: Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.