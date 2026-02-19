El abogado José María Balcázar de 83 años es el nuevo presidente de Perú

Perú tiene un nuevo presidente en tiempo récord. Se trata del octavo jefe de Estado del país desde 2016, y marca así un nuevo episodio en la inestabilidad política que afecta a Perú bajo el pulso de poderes entre un Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil.

José María Balcázar, un abogado de 83 años, dirigirá Perú hasta la toma de posesión de su sucesor en julio, tras las elecciones presidenciales del 12 de abril.

Recibió 60 votos en una sesión extraordinaria realizada la noche del miércoles en un local del parlamento peruano.

Seguí leyendo Cortes y manifestaciones en Argentina contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei

Cuatro congresistas se inscribieron para dirigir el Congreso y suceder a José Jerí por estos pocos meses, entre ellos estaba María del Carmen Alva, expresidenta del parlamento en 2021 y portavoz del partido de centro derecha Acción Popular.

Los otros candidatos eran Edgard Reymundo, un socialista de larga trayectoria; y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés.

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional salpicada por escándalos e investigaciones contra los jefes de Estado de los últimos años.

Jerí, de 39 años, que sustituyó a Dina Boluarte que también fue destituida, es investigado por dos casos de presunto tráfico de influencias tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Además, su situación se complicó este mes por su presunta intervención en la contratación directa de nueve mujeres en su gobierno.