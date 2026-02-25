RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME OFICIAL Y LA EXPLICACIÓN DE OSE

Registran valores puntuales de trihalometanos en agua de OSE por encima de la norma

El presidente de OSE dijo a Subrayado que esto suele ocurrir en verano por altas temperaturas y mayor necesidad de cloro para potabilizar el agua. La explicación de lo ocurrido.

En enero y febrero la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y OSE detectaron niveles de trihalometanos en algunas muestras de agua en Montevideo que superan el límite establecido.

Consultado por Subrayado, el presidente de OSE Pablo Ferreri aseguró que es un evento “habitual” en verano por distintas razones e insistió en que esto “refuerza la necesidad de contar con la represa de Casupá”.

Los trihalometanos son compuestos químicos asociados a la desinfección del agua con cloro que se generan cuando el desinfectante reacciona con materia orgánica o bromuros presentes en el agua. Según OSE, los controles se realizan sistemáticamente tanto en la planta de Aguas Corrientes, en Canelones, de forma semanal, como en puntos estratégicos de Montevideo de forma mensual.

Ferreri dijo a Subrayado que todos los veranos hay eventos vinculados a estos compuestos. Dijo que en particular, en este verano hubo un evento vinculado al color del agua, lo que llevó a cambios en la pauta de tratamiento para poder tener todos los valores de los parámetros vinculados al mismo dentro de la norma, cosa que se logró, destacó.

Ferreri indicó que la mayor cloración, junto con las altas temperaturas, dieron en algún punto valores de trihalometanos más elevados e indicó que siguen las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así mismo, el presidente de OSE dijo que también está relacionado a un mayor uso del trasvase de aguas abajo de la planta de Aguas Corrientes, lo que se está llevando a cabo para cuidar las reservas de Paso Serverino dado el déficit hídrico.

Este es el informe oficial de OSE y la URSEA:

THM

