Presidente de Ecuador sale ileso tras ataque a balazos a su caravana; denuncian "tentativa de asesinato"

El presidente de Ecuador , Daniel Noboa , salió ileso de un ataque a balazos contra el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país.

Unas 500 personas le lanzaron piedras a la caravana y también hay signos de bala en el vehículo del presidente, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Los vehículos fueron atacados cuando se trasladaban hacia la localidad andina de Cañar. Luego Noboa participó en un acto público en Cuenca.

Manzano señaló que el gobierno presentó una denuncia por “tentativa de asesinato” contra el presidente.

El ataque se produjo en medio de protestas indígenas en rechazo al gobierno del mandatario ecuatoriano.

Desde el pasado 22 de septiembre, Noboa enfrenta manifestaciones con el bloqueo de vías en varias provincias por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la mayor organización de pueblos originarios del país, en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Las protestas dejan un indígena fallecido por impactos de balas, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.