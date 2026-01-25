RECIBÍ EL NEWSLETTER

Presidente del sindicato de Inisa dijo que se investiga "por qué no intervino" la Policía en la fuga de tres jóvenes

Un funcionario fue derivado al Banco de Seguros por una lesión durante los incidentes en los que se fugaron los jóvenes. "Es un lugar bastante complejo", dijo

centro-inisa-etti-fuga-bulevar-artigas-y-cufre-

Un funcionario del Inisa fue herido durante el incidente donde se fugaron tres jóvenes del centro ubicado en bulevar Artigas. El sindicato expresó su preocupación por lo ocurrido.

Víctor Mango, presidente del sindicato de funcionarios de Inisa, relató que la fuga de los menores se dio durante "un incidente muy violento, donde se agrede a un trabajador puntualmente, que termina en el Banco de Seguros. "También arremeten contra otro joven que estaba solo en una celda".

Los tres jóvenes, en ese momento, "van a una puerta a un patio, salen corriendo, varios trabajadores y trabajadoras intentan frustrar la fuga, y no fue posible y ya después estaban afuera del establecimiento".

Imagen de archivo. 
Se fugaron tres adolescentes de un centro de Inisa en la noche de este sábado en Montevideo

Afuera del centro "debiera haber policía", aseguró Mango, y sostuvo que "se está investigando la razón de por qué no estaba la Policía ahí o por qué no intervino".

En uno de los casos tenía antecedente por fuga en otro centro.

En este centro eran 14 jóvenes internados. Ahora son 11. "Es un lugar bastante complejo, donde nosotros estamos trabajando con las autoridades ya desde hace bastante tiempo. Se han suscitado hechos muy violentos, con trabajadores lastimados y trabajadoras y también jóvenes que conviven constantemente".

Desde el sindicato afirman que hay "carencia de personal" en el centro, en el que aguardan más trabajadores tras una reestructura anunciada.

"Es un centro que debiera ser de máxima seguridad", consideró Mango.

