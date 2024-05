Presidente del INEEd: "Nos sorprendió que hubiera un grupo de estudiantes tan alto con sensación de inseguridad"

El estudio analizó las percepciones de violencia tanto dentro como fuera del liceo, en la casa del estudiante o en el barrio.

“Con esas dos violencias, la de la casa y el barrio, lo que el centro educativo puede es advertir ese problema y trabajar sobre ello. La tercera dimensión es la de adentro del centro educativo, y esa es más trabajable”, aseguró Lasida.

“Si hay un problema en la casa no puede intervenir solo el centro educativo, pero identificar que el estudiante tiene ese problema y ayudarlo, es decisivo”, destacó.

El rol de la mujer

Otro dato que sorprendió a los integrantes del INEEd fue la cantidad de estudiantes que dice que el rol de la mujer es criar a sus hijos.

“Otra cosa que nos sorprendió mucho y se asocia con el aprendizaje es el rol que se le asigna a la mujer. Uno de cada cuatro dice que las mujeres son las responsables de criar a los hijos. Esto lo responden más los hombres que las mujeres, y más en sectores de menores ingresos”, detalló Lasida.

El profesional señaló allí la diferencia que hay entre los que sostienen los docentes y las autoridades educativas acerca del rol de la mujer, y lo que piensan y expresan algunos estudiantes y sus familias.

Consumo de drogas

También llamó la atención “el índice muy alto” de estudiantes que dice haber consumido algún tipo de sustancia psicoactiva: 83,7% según el estudio de 2022 realizado entre estudiantes de tercero de liceo (9no en el nuevo esquema de grados).

Para atender estos problemas, de consumo y de percepción de inseguridad, Lasida aseguró que “lo más importante es escuchar”.

“Lo primero es escuchar. Estar dispuestos a escuchar. Algo que cuesta mucho, y es que los estudiantes y sus familias piensen distinto a los docentes. Si no hay escucha no hay diálogo, y si no hay diálogo no hay proceso educativo”, concluyó.