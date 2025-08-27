RECIBÍ EL NEWSLETTER
presidente del codicen

Presidente del Codicen se comprometió a evaluar modificaciones al sistema de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis

El presidente del Codicen Pablo Caggiani se reunió con familiares, estudiantes y docentes del liceo de Piriápolis y se comprometió a evaluar cambios al sistema de reconocimiento facial para controlar asistencia.

Pablo-Caggiani-agosto

El plan piloto que aplicarán las autoridades para controlar la asistencia a clases con cámaras de reconocimiento facial en el liceo de Piriápolis, generó polémica, dudas y el rechazo del sindicato de profesores de Maldonado, que ya anunció un paro y ocupación si esto se concreta a partir del 1 de setiembre.

El presidente del Codicen de la ANEP Pablo Caggiani se reunió el martes de noche con familiares, estudiantes y docentes del liceo de Piriápolis para escuchar sus dudas sobre el plan piloto y, según dijo este miércoles en rueda de prensa, se comprometió a trasladar a los técnicos esos planteos para hacer eventuales modificaciones al sistema.

Consultado sobre el anuncio del sindicato de que responderían con un paro y ocupación si se aplica el reconocimiento facial de estudiantes, Caggiani respondió: “Los profesores sindicalizados están en todo su derecho de tomar las medidas que crean correspondiente. Nosotros ayer tuvimos esta reunión y quedamos comprometidos en trasladar esto a los equipos y lo que vamos a hacer es trabajar para atender aquellas preocupaciones que son muy legítimas, que se plantearon por parte de familias, estudiantes y docentes del centro”.

leonardo loureiro: le planteamos al presidente que estamos preocupados por la conflictividad laboral
Seguí leyendo

Leonardo Loureiro: "Le planteamos al presidente que estamos preocupados por la conflictividad laboral"
Temas de la nota

Lo más visto

video
FERNÁNDEZ CRESPO Y CERRO LARGO

Detuvieron en Argentina a joven que mató a un hombre en Cordón, tras conocerlo en una plataforma de citas
BULEVAR ARTIGAS Y HOCQUART

Robo piraña en Tres Cruces: diez delincuentes llegaron en cinco motos y se llevaron más de 90 perfumes
TACUAREMBÓ

Tras varios días en CTI, murió la mujer que fue embestida por un camión cuando iba en moto con su nieto
dispuso la justicia

Hijas de la policía que se suicidó en Pocitos quedaron a cargo de su tía de 20 años
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo

Te puede interesar

Precios de combustibles: ¿Qué dice el PPI de Ursea? Las tarifas se conocerán esta semana, adelantó Cardona
TARIFAS PARA SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: ¿Qué dice el PPI de Ursea? Las tarifas se conocerán esta semana, adelantó Cardona
Declaración jurada de IRPF e IASS: este jueves vence el plazo y hay 40.000 personas que no la presentaron video
DGI

Declaración jurada de IRPF e IASS: este jueves vence el plazo y hay 40.000 personas que no la presentaron
Fotos y video cedidos a Subrayado. video
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo

Dejá tu comentario