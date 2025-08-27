Presidente del Codicen se comprometió a evaluar modificaciones al sistema de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis

El plan piloto que aplicarán las autoridades para controlar la asistencia a clases con cámaras de reconocimiento facial en el liceo de Piriápolis, generó polémica, dudas y el rechazo del sindicato de profesores de Maldonado, que ya anunció un paro y ocupación si esto se concreta a partir del 1 de setiembre.

El presidente del Codicen de la ANEP Pablo Caggiani se reunió el martes de noche con familiares, estudiantes y docentes del liceo de Piriápolis para escuchar sus dudas sobre el plan piloto y, según dijo este miércoles en rueda de prensa, se comprometió a trasladar a los técnicos esos planteos para hacer eventuales modificaciones al sistema.

Consultado sobre el anuncio del sindicato de que responderían con un paro y ocupación si se aplica el reconocimiento facial de estudiantes, Caggiani respondió: “Los profesores sindicalizados están en todo su derecho de tomar las medidas que crean correspondiente. Nosotros ayer tuvimos esta reunión y quedamos comprometidos en trasladar esto a los equipos y lo que vamos a hacer es trabajar para atender aquellas preocupaciones que son muy legítimas, que se plantearon por parte de familias, estudiantes y docentes del centro”.

