Presidente de Colonización aseguró que aún no está definido cuántos tambos se instalarán en María Dolores

El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry, aseguró que aún no está definido cuántos colonos se instalarán en María Dolores y que el proyecto continúa abierto.

"El proyecto original de María Dolores no está escrito en piedra, se armó en forma muy rápida, porque fue en un período de tiempo muy corto", afirmó. El proyecto original prevé la instalación de 16 tambos.

Henry sostuvo que Colonización adelantará para 2026 el plazo del llamado para algunos de los tambos individuales. Estimó que en marzo o abril se dará la convocatoria será para seis u ocho tambos.

El jerarca indicó que las gestiones con Mevir y Conaprole están avanzadas para el diseño de las casas donde vivirán los nuevos colonos, así como el de los tambos que tendrán un modelo moderno con perspectivas de crecimiento.

Colonización analiza además la posibilidad de comprar dos campos cercanos a María Dolores, las que pasarían a integrar la superficie total de la estancia. Henry afirmó que los campos tienen muy buenas perspectivas para la lechería.

El presupuesto quinquenal aprobó un presupuesto de 30 millones de dólares anuales para el Instituto de Colonización.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Álvaro Quintans, apoyó la compra de tierras por parte de Colonización y recordó que más del 50% de la superficie trabajada por los lecheros es arrendada al instituto y a privados.

Actualmente, hay cinco gremiales rurales trabajando en María Dolores. Quintans aseguró que el banco de forraje aportará insumos a más de 300 productores.