RECIBÍ EL NEWSLETTER
incendios forestales

Presidente de Chile decreta estado de catástrofe por incendios en el sur del país

Unas 20 mil personas fueron evacuadas en dos regiones chilenas por los incendios. Autoridades llevan contabilizados 19 incendios.

Foto: AFP.&nbsp;

Foto: AFP. 

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó la madrugada de este domingo estado de catástrofe en dos regiones del sur del país por los incendios forestales que afectan la zona y que provocaron la evacuación de unas 20.000 personas.

Brigadistas forestales combaten 19 incendios a lo largo del país, 12 de ellos en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

"Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles", informó el mandatario en un publicación en X.

Foto: AFP. Bomberos intentan combatir llamas en el sur de Chile ante incendios.
Seguí leyendo

Al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios en el sur de Chile
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2012773786961985538&partner=&hide_thread=false

No se ha entregado todavía un informe de posibles víctimas ni viviendas afectadas.

Según imágenes divulgadas por la televisión local, las llamas afectaron zonas pobladas, especialmente en los municipios de Penco y Lirquen, en la región del Biobío, donde viven cerca de 60.000 personas.

También se registraron autos quemados en las calles.

"La zona de Penco y todo el sector de Lirquen es el más crítico y donde se han realizado más evacuaciones. Calculamos que unas 20 mil personas fueron evacuadas", declaró Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en una entrevista al canal Mega.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente al país, especialmente en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.

El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por los incendios, de acuerdo a cifras oficiales.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
ROCHA

Hallaron dos cuerpos de quienes se ahogaron en la represa de India Muerta; buscan a un tercer desaparecido
EN SOLYMAR

Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de 4 años en Solymar; tenía denuncia por violencia doméstica
ahogamientos en rocha

Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta
Sociedad

"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó
MALDONADO

Habló el casero que encontró al niño de 3 años deambulando solo en ruta 10: "No entendíamos nada"

Te puede interesar

Foto: FocoUy
canelones

Imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija de 4 años tras amenazar a la madre con cuchillos en Solymar
Foto: Subrayado. Imagen aérea del lugar del homicidio en Barrio Norte, Paysandú. video
Disparo por la espalda

Hay tres detenidos por el homicidio de un adolescente tras una pintada en un cumpleaños en Paysandú
Foto: AFP. Bomberos intentan combatir llamas en el sur de Chile ante incendios.
catástrofe declarada

Al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios en el sur de Chile

Dejá tu comentario