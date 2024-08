Presidente de Casmu no entiende necesidad de aumentar potestades a interventores; "ellos están trabajando con nosotros"

Consultado sobre el otorgamiento de más potestades a los interventores, Rodríguez expresó que no entiende la necesidad de aumentar las mismas y que están trabajando con ellos. "Cuando existe doble mando, eso siempre es un problema para llevar adelante cualquier empresa, país, gobierno". Y agregó: "Hay un mando que es democrático que ha sido elegido por quienes le corresponde y creemos que son los que tienen que llevar adelante a la empresa. A su vez, el aporte que están haciendo los interventores creemos que es importante, da tranquilidad a todos".

El presidente de la mutualista aseguró que Casmu es un buen pagador y ha hecho frente a los compromisos asumidos, "no hay nadie que puede reclamarle nada en ese sentido a esta institución".

Además, manifestó que socios se comunicaron con la mutualista para cambiarse de prestador de salud. "No quisimos actuar porque creímos que no era el momento adecuado", explicó y agregó que no radicaron la denuncia porque están trabajando en otros temas y prefieren no abrir nuevos frentes ya que lo que necesitan es sacar la institución adelante.

En este sentido, la integrante del Movimiento de Usuarios de Casmu, Cecilia Rodríguez, expresó a Subrayado este martes que hay mucha gente que quiere cambiarse dada la situación de la mutualista. "Está siendo difícil atraer gente, no resulta atractivo y mucha gente que tiene la posibilidad de irse, se cambia. Muchas usuarias nos llaman y nos consultan".