Presidente de CAFO aseguró que la pirotecnia ingresó con los hinchas el domingo, sino la hubieran detectado

El presidente de CAFO aseguró que no tienen dudas de que los hinchas ingresaron con la pirotecnia el domingo del clásico, descartando categóricamente que haya sido guardada durante la semana.

"A nosotros nos duele que pasen estas cosas, como integrante de CAFO y como aficionados al fútbol que claramente no deberían suceder".

Consultado sobre la posibilidad de que hinchas hayan entrado al estadio y guardado pirotecnia dijo que podría haber, pero claramente lo iban a detectar.

"Si fuese el caso de que nosotros no lo detectemos, claramente la inspección del K9 del domingo de mañana no se escapa nada. Se revisa hasta el último recoveco del estadio y que yo sepa, no hay antecedentes de que hayan encontrado nada nunca".

Para CAFO, las bengalas del domingo ingresaron con los hinchas. "No tenemos ninguna duda, no solamente las bengalas, las banderas que no corresponden, el resto de pirotecnia".

Trabal sostiene que las banderas de grandes dimensiones que se cuelgan en las tribunas Ámsterdam y Colombes son acuerdos entre los equipos grandes, la AUF y la Policía y, que dentro de las mismas, tampoco puede esconderse ningún elemento de pirotecnia.