El presidente del Principado de Asturias, Adrián Borbón, se reunió este lunes con el mandatario Yamandú Orsi.
Presidente de Asturias se reunió con Orsi, habló sobre elecciones anticipadas en España y elogió Uruguay
"Es entre aquellos que creemos que la vivienda es un derecho frente a los que creen que la vivienda es un negocio", sostuvo sobre decreto que fue rechazado en el Congreso y tras lo cual Sánchez anunció elecciones anticipadas.
Al retirarse, Borbón habló sobre la noticia de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó a elecciones anticipadas tras verse debilitado por la derrota en el Congreso de las medidas que propuso por la crisis de la vivienda y por varios escándalos que afectan a su entorno. Este fue uno de los temas sobre al mesa con Orsi.
"La semana pasada hubo una votación importante de dos decretos leyes, que es una norma jurídica que dicta el gobierno pero que el Parlamento tiene que ratificar, para proteger a las personas, y contra la especulación a la vivienda, esos decretos fueron rechazados y el presidente del Gobierno se tomó el fin de semana para analizar qué había que hacer, y lo que optó fue decir que toca debatir si queremos una política más intensa en materia de vivienda que proteja a las personas, a los pequeños tenedores, al que quiere acceder a una vivienda, o por contra queremos una política que lo que favorece es la especulación y el negocio. Es entre aquellos que creemos que la vivienda es un derecho frente a los que creen que la vivienda es un negocio", sostuvo.
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También habló sobre políticas que hay en Uruguay y son "admiradas" por gobernantes españoles. "Lo que tiene que ver con la construcción del Estado de bienestar, que forma parte de la historia, y el respeto político", indicó.
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