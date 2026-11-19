Un hombre fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel por asociación para delinquir, receptación, incendio, atentado y estrago por el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en setiembre de 2025.

Esta es la octava condena por el caso y la última persona que participó en los hechos, informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

La Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno logró este jueves la condena por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de receptación agravado, en reiteración real con un delito de incendio y un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago.

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El atentado contra la casa de Ferrero ocurrió a las 5 de la madrugada del 28 de setiembre de 2025, cuando la fiscal de Corte estaba en el domicilio junto a su familia. Los delincuentes ingresaron por los techos al patio, dispararon y tiraron una grana que causó una explosión y provocó daños en ventanas y en parte de la estructura.

La propia Ferrero narró en una comparecencia en el Parlamento que los delincuentes la atacaron y no la mataron por 15 centímetros.