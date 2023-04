Presidente de Ancap dijo que despidos en Riogas y Acodike son por "decisiones puramente empresariales"

El presidente de Ancap , Alejandro Stipanicic, entiende que los despidos en Riogas y Acodike no se justifican en función de las condiciones regulatorias del ente que, asegura, “no cambiaron”. “Involucrar Ancap en decisiones puramente empresariales es por lo menos injusto”, sostuvo.

“Las decisiones empresariales fueron las que lideraron el proceso que llevó a cabo Ancap, tanto en la licitación de las plantas, como en la subasta para el servicio de envasado que hizo Ducsa. Ancap no puso ninguna condición, no puso ninguna restricción, no impuso ningún término económico que cambiara la ecuación”, dijo.