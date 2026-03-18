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INTERNACIONALES

Presidenta de Venezuela destituye a Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Maduro

La mandataria encargada designó en su lugar a Gustavo González López, a quien nombró jefe de la guardia presidencial y de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Vladimir Padrino junto a Delcy Rodríguez. Foto: AFP

Vladimir Padrino junto a Delcy Rodríguez. Foto: AFP

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las ideologizadas fuerzas armadas durante más de una década.

Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero. Su destitución se produce en medio de la efervescencia nacional por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

"Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", escribió Rodríguez en Telegram.

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La mandataria encargada designó en su lugar a Gustavo González López, a quien nombró jefe de la guardia presidencial y de la agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder.

González encabezó antes el servicio de inteligencia (Sebin).

Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia que expertos tildan de servil al chavismo.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo.

Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída del mandatario en una incursión donde murieron cerca de un centenar de personas, incluidos uniformados.

Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista. El propio Padrino, en el cargo desde 2014, le juró su "lealtad y subordinación absoluta".

"Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", agregó la mandataria interina, sin detallarlas.

Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Reformó la ley petrolera y promulgó una histórica amnistía, al tiempo que avanza con cambios en su gabinete y en el ejército, entre ellos los generales que comandan la tropa en las regiones de Venezuela.

FUENTE: AFP

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