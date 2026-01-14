La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió el miércoles como "productiva y cortés" la "larga" llamada que sostuvo con su par estadounidense Donald Trump, que antes la calificó como una "persona formidable".
Presidenta interina de Venezuela habló con Donald Trump y describe llamada como "productiva y cortés"
Delcy Rodríguez asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro. "Abordamos una agenda de trabajo bilateral", dijo sobre la llamada con el mandatario de Estados Unidos.
"Sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", escribió Rodríguez. "Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos".
Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero durante un bombardeo estadounidense en Caracas. La gobernante interina no mencionó en su mensaje lo que antes denunció como el "secuestro" de su antecesor.
Donald Trump fijó reunión con María Corina Machado para este jueves en Washington
FUENTE: AFP
Dejá tu comentario