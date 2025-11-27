Presentaron informe sobre femicidios ocurridos entre 2019 y 2024: 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en contextos de violencia de género

El Ministerio del Interior, Fiscalía e Inmujeres presentaron un informe que analiza los femicidios ocurridos en Uruguay entre el 2019 y 2024. Además, realizaron un análisis de los casos para la unificación de criterios respecto a este tipo de actos violentos.

En el informe se indica que 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en contextos de violencia basada en género.

Respecto al tipo de arma empleada, se detalla que en la mayoría de los casos se usó un objeto cortopunzante, luego el arma de fuego y en tercer lugar la fuerza física.

A su vez, se detalla que el año de mayor frecuencia fue 2021 y que los departamentos con mayor tasa promedio resultaron Artigas, Florida, Rivera, San José. Montevideo y Canelones ya que concentran la mitad de imputaciones por femicidio.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, dijo que el informe fue elaborado por técnicos de las tres instituciones y que a partir de ahora van a poder medir desde el Observatorio que se encuentra en la institución, aspectos y variantes que surgen de un estudio al otro.

"Nuestra línea de acción es la convergencia y tratar de que cada organismo dentro de su competencia igual coincida en evaluaciones porque si no las visiones técnicas diferentes pueden hacer que en el momento de evaluar la evolución de determinados fenómenos tan dramáticos, como una de las formas más extremas de la violencia de género que son los femicidios, no coinciden los criterios de evaluación. Ahí radica la importancia de este estudio en el día de hoy".