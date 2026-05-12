Presentaron el sello homenaje a Mujica, con un acto encabezado por el Yamandú Orsi y Topolansky

Este martes se presentó en el Correo el sello en homenaje al expresidente José Mujica, fallecido hace un año, el 13 de mayo de 2025.

El acto se realizó en el Palacio del Correo, en Cuidad Vieja, y estuvo encabezado por el presidente Yamandú Orsi y Lucía Topolansky, viuda del exmandatario.

También estuvo presente el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y varios ministros y dirigentes de oficialismo, así como amigos e integrantes del círculo más cercano a Mujica.

Embed A un año de su fallecimiento, presentan un sello en homenaje a José Mujica. Del acto, en el Palacio de Correos, participa el presidente Yamandú Orsi junto a Lucía Topolansky, varios ministros, y el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira.

Informa @valevillano

Más en… pic.twitter.com/xyh0Trve4y — Subrayado (@Subrayado) May 12, 2026 Topolansly agradeció el homenaje y propuso incluir de alguna forma estos sellos conmemorativos en las redes sociales, como forma de adaptarse al avance tecnológico, en momentos en que se utiliza mucho menos el envío de cartas. Embed Presentaron el sello homenaje a Mujica, con presencia del presidente Orsi, varias autoridades de gobierno, dirigentes y amigos del expresidente fallecido el 13 de mayo de 2025.

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