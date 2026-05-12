Este martes se presentó en el Correo el sello en homenaje al expresidente José Mujica, fallecido hace un año, el 13 de mayo de 2025.
Presentaron el sello homenaje a Mujica, con un acto encabezado por el Yamandú Orsi y Topolansky
El sello homenaje a Mujica se presentó a un año del fallecimiento del expresidente de la República. Orsi, Topolansky y Fernando Pereira participaron del acto, entre otros jerarcas y dirigentes del FA.
El acto se realizó en el Palacio del Correo, en Cuidad Vieja, y estuvo encabezado por el presidente Yamandú Orsi y Lucía Topolansky, viuda del exmandatario.
También estuvo presente el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y varios ministros y dirigentes de oficialismo, así como amigos e integrantes del círculo más cercano a Mujica.
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Topolansly agradeció el homenaje y propuso incluir de alguna forma estos sellos conmemorativos en las redes sociales, como forma de adaptarse al avance tecnológico, en momentos en que se utiliza mucho menos el envío de cartas.
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