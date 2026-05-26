Presentaron el plan de obras para la Biblioteca Nacional con una inversión de 20 millones de dólares

En el marco del Día Nacional del Libro, autoridades de gobierno presentaron una nueva etapa de intervención patrimonial en la sede de la Biblioteca Nacional ubicada en 18 de Julio.

El edificio, inaugurado en el año 1964, fue declarado monumento histórico nacional en 1996 y cuenta con el mayor grado de protección patrimonial del Uruguay.

"Este lugar tiene que ser la casa no solamente de los libros, de los documentos y de los archivos, tiene que ser la casa de las ideas, del pensamiento. Un lugar vivo, que dialogue con el presente, donde la memoria no solamente se conserve, sino que nos ayude a pensar quiénes somos", afirmó la directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra.

El proyecto, que incluye el cuidado de la Biblioteca Nacional, tendrá tres dimensiones. Por un lado, el plano patrimonial y el cuidado del acervo. La dimensión pública, que permita la participación ciudadana, y en tercer lugar, el ámbito territorial, con impacto en más de 100 bibliotecas del país.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó que un año después se esté dando cumplimiento al plan de obras y que entonces se puso a la Biblioteca Nacional en la discusión pública. "Estamos en marcha. Hoy, un año después del anuncio, la Biblioteca Nacional está en mejores condiciones que la que asumimos en esta administración", afirmó.

La actividad también contó con la participación de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim; y el director del proyecto, Gabriel Calderón, quien detalló cuáles serán los trabajos que se realizarán en el edificio patrimonial.

"Tenemos un plan de intervención total en todas las áreas de la biblioteca", aseguró Calderón sobre los seis pisos y la azotea del edificio.

El costo total del proyecto, según detallaron las autoridades de gobierno, implicará una inversión de 20 millones de dólares. De ese total, 6 millones serán destinados a la primera de las tres etapas, en la que se trabajará sobre los dos depósitos de diarios, los accesos, la planta baja y los servicios al público.