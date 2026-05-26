Cámara de Comercio registra caída de ventas y servicios en primer trimestre; compras en el exterior "impactan negativamente"

La Cámara de Comercios y Servicios publicó un informe sobre el desempeño del sector en el primer trimestre del año, en el que se detalla una caída en el primer trimestre.

La asesora de la cámara, Ana Laura Fernández, dijo a Subrayado que los resultados del informe indican que comienzan el año con un escenario de caída, en el entorno del 1%, en volúmenes de venta, comparando el primer trimestre 2026 respecto al 2025.

"El sector comercio y servicios ya venía atravesando una fase de crecimiento menos dinámica durante lo que fue el 2025, particularmente en la segunda mitad del 2025 se profundizó ese menor dinamismo que venía enfrentando el sector y, eso da lugar a este escenario de caída moderada, pero caída al fin", explicó.

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Los rubros que venían en fase de caída o que cambiaron su tendencia son: supermercados, electrodomésticos, restaurantes, confiterías, hoteles.

"Algunos todavía mantienen un escenario de crecimiento, el caso de indumentaria, informática, son rubros que si bien, quizás sus niveles de crecimiento son menores respecto a períodos anteriores, pero todavía están en un escenario positivo", aclaró.

Según el informe, el incremento de las compras al exterior ha impactado negativamente el desempeño del sector.

"El sector comercio es un sector fuertemente impactado por la realidad de uruguayos que deciden comprar en el exterior bajo lo que es el régimen de lo que es el régimen de franquicias. Para que tengamos una idea, en el primer trimestre del año comparando al mismo trimestre del año anterior, las operaciones, la cantidad de productos que han ingresado bajo este régimen aumentaron el 65%, tanto en cantidad de operaciones como en valor de la mercadería", destacó.