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FUNCIONA EN EL CCU

Presentaron el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias que unifica la respuesta policial y del SAME 105

"Un cambio sustancial en lo que es la respuesta a las llamadas de la gente cuando tiene un problema que atañe también a la salud, lo cual es bastante frecuente en las llamadas que recibe la Policía cotidianamente", dijo el ministro Negro.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, participaron este viernes del lanzamiento del Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias, que funciona desde abril en el Centro de Comando Unificado (CCU) y busca coordinar y acelerar la respuesta policial y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que requieran las llamadas al 911.

Negro destacó la interacción del SAME a la mesa de operaciones del CCU. "Un cambio sustancial en lo que es la respuesta a las llamadas de la gente cuando tiene un problema que atañe también a la salud, lo cual es bastante frecuente en las llamadas que recibe la Policía cotidianamente", indicó el ministro.

El lanzamiento consolida al CCU como un centro de coordinaciones que trasciende lo policial y Bomberos, incluyendo a Prefectura y ahora al SAME, valoro. Negro sostuvo que eso permitirá avanzar en capacitación y el establecimiento de protocolos comunes de actuación del personal de salud y de la Policía.

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Lustemberg recordó que se viene trabajando en el tema desde hace años cuando en 2015 se había identificado como un problema de salud pública. El nuevo sistema ya está en ejecución desde abril. La Policía recepcionaba las llamadas y, sobre todo en el interior, el personal del CCU las derivaba según su criterio; hoy, cuenta con la valoración de un equipo de salud calificado, indicó la ministra.

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