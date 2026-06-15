Presentan plan de acción para mejorar la calidad ambiental del arroyo Miguelete y transformarlo en lugar de paseo

Fue presentado el plan de acción para mejorar la calidad ambiental del arroyo Miguelete. El alcalde del Municipio D, Gabriel Velazco, habló del desafío que implicará el proyecto.

Funcionará una comisión de monitoreo, integrada por los Municipios A, C, D y G por los que atraviesa el curso de agua a lo largo de los 22 kilómetros de su recorrido.

Velazco indicó que se prevé trabajar sobre la salud del Miguelete, para mejorar su situación ambiental, evitar el vertido irregular hacia el arroyo y poder generar las condiciones para transformar el espacio en un lugar de paseo.

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Recordó la creación de los parques lineales Andalucía y José Pedro Cardoso, y se prevé avanzar en ese sentido. Ya se trabaja en aspectos básicos como la situación de las personas en calle que viven en las márgenes del arroyo, la limpieza y la relocalización de las familias que viven en asentamientos en esa zona.

El objetivo es convertir los parques lineales en el entorno del Miguelete en un lugar de recreación.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, dijo que la estrategia gira en torno a siete líneas de trabajo, relacionadas desde el control de los residuos hasta el monitoreo, y desde la educación ambiental hasta la restauración ecológica.

La prioridad es la cuenca del Miguelete pero también se prevé trabajar en la cuenca del arroyo Carrasco y del arroyo Malvín. "El cuidado del agua y la gestión de los residuos, son dos de las prioridades principales de Montevideo", aseguró.