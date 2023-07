Presentan nuevo proyecto de deudores alternativo al de Cabildo Abierto

A diferencia del presentado por el senador Guillermo Domenech (Cabildo) este proyecto no afecta los contratos ya firmados. “Tenemos mucho cuidado por preservar la seguridad jurídica y la reputación inversora del país”, explicó Asiaín.

La iniciativa no incluye la etapa judicial que culmina con una sentencia que impone una reestructuración de la deuda. Asiaín dijo que “se aplica el concepto de deuda justa como una oportunidad para deudores responsables que quieran honrar sus deudas”.

La norma supone un procedimiento rápido para los deudores que tuvieron complicaciones durante la pandemia. Para otros, que tengan una deuda más vieja, plantea una reestructuración administrativa.

“A veces el deudor tiene muchos acreedores distintos y no logra reunirlos o por el monto de las deudas no le sirve hacer un concurso judicial. Pero la idea es hacer una instancia administrativa donde pueda reunir a todos los deudores, que pueda ser por ejemplo con la ayuda de una página web”, señaló Asiaín. Este proyecto supone “una transacción consensuada y no impuesta”.

Por otro lado, se plantea depurar las listas de clearing y morosos del Banco Central. “A veces están los que debieron una cuota”, señaló. A su vez se buscará achicar el tiempo de permanencia en el clearing.

Además, se incluirá un protocolo de buenas prácticas para evitar abusos en los métodos de cobranza, como por ejemplo llamadas extorsivas. A su vez, a los salarios más bajos no se les podrá descontar hasta el 35% del sueldo como hasta hoy.

En conclusión, Asiaín dijo que “hay medidas puntuales que tienden a mejorar la situación sin afectar la reputación del país en cuanto al cumplimiento de contratos para evitar ahuyentar las inversiones”.