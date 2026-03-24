Presentan censo agropecuario 2024: hay 41.918 explotaciones en el país, frente a las 44.781 del año 2011

Las autoridades presentaron el censo agropecuario 2024 y el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti , señaló que los datos muestran una "cierta concentración de la tierra".

Al respecto, sostuvo que es "beneficioso en la lechería, no porque bajen los productores, sino porque aumenta la producción por vaca masa. En temas vacunos tenemos valores estables. Han caído bastante el tema de los ovinos y cerdos".

"Han disminuido las explotaciones agropecuarias y han aumentado las explotaciones de mayor tamaño", dijo sobre la concentración. Este punto lo "sorprendió". "En menos de 500 hectáreas está el 50%. Por encima de eso, que es lo que está diagnosticado como productor, está la mayoría de la tierra concentrada", dijo.

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El ministro destacó la necesidad de estos datos para definir las políticas de gobierno para el sector. "En algún momento tenemos que definir cuál es el tamaño mínimo para vivir del sector agropecuario. Es una cosa que está en duda y está en discusión la sociedad. Somos una sociedad urbana, pero que vive del sector agropecuario", dijo.

El censo de 2024 reveló que hay 41.918 explotaciones agropecuarias en el país, frente a las 44.781 del año 2011.

La población trabajadora pasó de 115.374 en 2011 a 109.979 en 2024.

Los usos principales del suelo son: campo natural 9.192.701, cultivos cerealeros e industriales 1.684.366, praderas artificiales 1.007.322, bosques naturales 766.117, tierras de rastrojo y campo bruto 583.752, cultivos forrajeros anuales 575.287 y "demás usos" 2.328.204.