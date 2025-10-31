Preocupación en Paycueros: 89 trabajadores serán despedidos tras no prorrogarse el seguro de paro

Existe preocupación en Paycueros ya que la empresa despedirá a 89 trabajadores en el mes de noviembre tras la no habilitación de la prórroga del seguro de paro .

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, indicó que la situación es muy preocupante para los trabajadores aunque la empresa ha realizado inversiones y estiman que continuará en la zona.

Al momento, 89 son los trabajadores que van a ser despedidos y el 20 de noviembre unos 50, por lo que se transformaría en 150 personas que quedan sin trabajo en la empresa.

Seguí leyendo Murió una persona por leptospirosis en San José; ya son dos los fallecidos en lo que va del año

El secretario general de la Unión de Obreros Curtidores, Carlos Vico, dijo a Subrayado que la empresa debería tomar a la gente para que no ocurrieran los despidos.

"El Ministerio de Trabajo está planteando de que la empresa debe mandar más datos de los que manda para aprobar la prórroga. Es un tema que se viene formulando desde hace meses. En las reuniones tripartitas la empresa ha dicho todas las veces que no va a mandar más datos de los que está mandando".

Y agregó: "En el ámbito tripartito hubo acuerdo de dar las prórrogas a pesar de eso, por una resolución política que tomó el ministerio y que hubo acuerdo en el ámbito tripartito, pero ahora cambió. Se están pidiendo más datos del que dan y con el agravante de que ahora la resolución de la prórroga del seguro de paro fueron rechazadas por la Dinasa".