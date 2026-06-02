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ENTRE ABRIL Y MAYO

Preocupa aumento del 35% en atención por infecciones respiratorias en niños

La doctora de emergencias Ana Mieres dijo a Subrayado que "es una situación esperable" y que pese a este incremento, no crecieron las derivaciones a mutualistas.

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Emergencias móviles informaron del aumento de las atenciones de infecciones respiratorias en mayo con respecto al mes de abril.

La doctora de emergencias Ana Mieres dijo a Subrayado que las consultas por patologías infecciosas aumentaron un 17% en relación al mes de abril, en adultos un 5% y la mayor preocupación en cuanto al incremento se centra en menores de 14 años, con un aumento del 35%.

"Estamos en una situación esperable donde todas las empresas nos podemos anticipar a este tipo de consultas", explicó.

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Estiman que el incremento en menores de 14 años se debe al tipo de población, de actividades y de conciencia que pueden tener los niños a la hora de poder manifestar los síntomas y de tomar precauciones.

Mieres indicó que pese a este incremento, no crecieron las derivaciones a mutualistas y se ha resuelto en el primer nivel de atención.

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