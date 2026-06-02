Preocupa aumento del 35% en atención por infecciones respiratorias en niños

Emergencias móviles informaron del aumento de las atenciones de infecciones respiratorias en mayo con respecto al mes de abril.

La doctora de emergencias Ana Mieres dijo a Subrayado que las consultas por patologías infecciosas aumentaron un 17% en relación al mes de abril, en adultos un 5% y la mayor preocupación en cuanto al incremento se centra en menores de 14 años, con un aumento del 35%.

"Estamos en una situación esperable donde todas las empresas nos podemos anticipar a este tipo de consultas", explicó.

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Estiman que el incremento en menores de 14 años se debe al tipo de población, de actividades y de conciencia que pueden tener los niños a la hora de poder manifestar los síntomas y de tomar precauciones.

Mieres indicó que pese a este incremento, no crecieron las derivaciones a mutualistas y se ha resuelto en el primer nivel de atención.