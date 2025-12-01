Premios a la creatividad publicitaria en la 38ª edición de la Campana de Oro

La Campana de Oro 2025 celebró y reconoció el trabajo, la calidad y las ideas de la industria creativa publicitaria uruguaya.

Como todos los años, la organización se desarrolló a través de una comisión integrada por directivos de la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU).

En esta edición participaron Lucía Cabanas, Martín Gómez, Lucía Gutiérrez y Carolina Pastorino, acompañados por Norma Bueno, gerente de la institución y coordinadora general del evento.Como dato relevante, la CAU ya designó al presidente de la edición 2026, que estará a cargo de Martín Gómez, gerente de Marketing de Grupo Disco Uruguay.

Seguí leyendo Se firma acuerdo de apoyo entre la Fundación Di Mauro Davrieux y Sabores del Plata Holding para impulsar el plan de acción en salud mental 2026

El evento fue un punto de encuentro para fortalecer al ecosistema publicitario, incentivando el intercambio y la construcción de vínculos sólidos entre marcas, agencias y consumidores.

En esta oportunidad, la Productora de Audio del Año fue LA MAYOR, mientras que la Productora de Video del Año fue CHOLO FILMS y la de Animación fue GALGO VFX. En tanto, el Anunciante del Año en Comunicación Creativa fue BURGER KING.

La agencia CAMARA /TBWA fue la más premiada. En cantidad de premios estuvo seguida por VML y en tercer término PUBLICIS IMPETU.

Federico Lamaison, presidente de la CAU, dijo que “este premio no solo celebra las mejores ideas, sino que también impulsa la excelencia del ecosistema publicitario, promoviendo el valor estratégico de la comunicación entre marcas, agencias y consumidores.

Para la CAU, la Campana de Oro representa un compromiso continuo con la calidad, la innovación y el desarrollo de una industria más profesional, colaborativa y relevante”.Por su parte, Lucía Cabanas, presidenta de la Campana de Oro, señaló que “liderar esta instancia representa un orgullo personal y profesional, pero sobre todo, una oportunidad de contribuir al fortalecimiento de una industria que evoluciona, se desafía y se reinventa constantemente.

La Campana de Oro es mucho más que un certamen, es un punto de encuentro, una celebración del talento colectivo y una plataforma que pone en valor el trabajo de agencias, marcas y creativos que apuestan cada día por comunicar con impacto y propósito”.En la 38ª edición participaron 450 piezas, entre las presentadas entre agencias y productoras.El jurado estuvo integrado por 22 profesionales de la CAU, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP), el Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP), la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios (CUAM) y el Interactive Advertising Bureau (IAB) Uruguay.