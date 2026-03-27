Uruguay fue sede del Encuentro Red Vida LATAM 2026 de Mapfre

Montevideo recibió a referentes del negocio de Vida de toda América Latina en el marco del Encuentro Red Vida LATAM 2026 de Mapfre, que se desarrolló en el Hotel Costanero MGallery.

Bajo el lema "Construyendo juntos el crecimiento del negocio de Vida", el evento se enfocó en la alineación estratégica y el intercambio de casos de éxito entre los países participantes, incluyendo delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, El Salvador y República Dominicana.

La elección de Uruguay como sede de este encuentro regional respondió al desempeño que ha tenido la operación local en este segmento, donde ha logrado consolidar una red especializada de asesores y posicionarse como un referente dentro del grupo en la región.

“El crecimiento económico de Uruguay, junto con una inflación controlada, su estabilidad institucional y gubernamental, son factores que generan un entorno propicio para la creación y expansión de productos asociados al sector de seguros de vida”, destacó el director general de Negocio de Mapfre, Raúl Costilla.

El encuentro contó con la apertura de la CEO de Mapfre Uruguay Marianne Delgado, así como con la participación de autoridades internacionales como el CEO de la Unidad de Seguro Internacional Eduardo Pérez de Lema y el director Corporativo de Vida Enrique de la Torre, además de directores y responsables de negocio de distintos países de LATAM.

Un contexto que pondera el crecimiento del mercado asegurador

En el segmento de seguros de Vida, Mapfre alcanzó en Uruguay en 2025 una prima emitida de USD 276,7 millones, lo que representa un crecimiento del 11,07%, por encima del promedio del sector. En este escenario, la compañía se posiciona entre los principales actores del ramo, con una participación de mercado del 20,23%, consolidando su presencia en un segmento que continúa ganando relevancia dentro de la industria.

El negocio de Vida está compuesto mayoritariamente por soluciones de protección y ahorro, siendo este último responsable de más del 94% de la cartera. Esta composición refleja una tendencia creciente hacia productos que combinan cobertura con generación de capital a largo plazo.

“Cuando el seguro se desarrolla, suele ser un reflejo del desarrollo económico y social. En el caso de Uruguay, se observa un incremento sostenido del peso de las primas en el contexto regional”, señaló Costilla.

El valor de la especialización

El encuentro profundizó además en la evolución de la red de especialistas en Vida y el desarrollo de programas como Club Milla, que buscan fortalecer la profesionalización de los equipos comerciales y ampliar la propuesta de valor para los clientes.

La agenda del encuentro incluyó también una conferencia de cierre titulada “El ser humano, una máquina increíble” a cargo de Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes, que buscó inspirar a los equipos comerciales a partir de valores como la resiliencia, el trabajo en equipo y la capacidad de superación.

Con esta instancia, Montevideo se posicionó como un punto de encuentro para el intercambio de experiencias y la construcción de estrategias que impulsarán el desarrollo del negocio de Vida en América Latina.