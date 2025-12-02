Anoche, en el Teatro Solís se realizó la gala de los Premios Florencio que entrega la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay. Veamos quienes fueron los ganadores.
Premios Florencio: los ganadores del galardón que entrega la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay
Uno a uno los premiados en todas las categorías en la ceremonia realizada en la noche de este lunes en el Teatro Solís.
Como mejor espectáculo y dirección fue reconocido:
Edipo en Ezeiza - Micaela Larroca
Y como mejor elenco:
Perdidos en Yonkers
La mejor actriz es:
Myriam Gleijer - La reina de la belleza de Leenane
Y el mejor actor:
Martín Cabrera - Te debía una margarita
La mejor actriz de reparto:
Virginia Méndez - Casa de muñecas 2ª parte
Y el mejor actor de reparto:
Sergio Mautone - Casa de muñecas 2ª parte
El mejor texto de autor nacional es:
Te debía una margarita - Sandra Escames
Las nominaciones a mejor escenografía y ambientación:
Cuando se acaba la cuerda - Paula Evans
La mejor iluminación:
La segunda venida de Juana de Arco - Tabaré Dávila
Y el mejor vestuario:
Nornas: la última barahúnda - Evana Frid
Como mejor ambientación y dirección musical fue reconocida:
Páramo - Franco Rilla
Y como mejor musical:
Tango feroz
La mejor actriz en unipersonal es:
Carolina Rodríguez - Juana de América
Y el mejor actor en unipersonal:
Franco Rilla - Páramo
En espectáculo y dirección de comedia, el ganador fue:
Mala persona - Luis Pazos
Y en elenco de comedia:
Todos los domingos pienso en renunciar
La mejor actriz de comedia es:
Cristina Cabrera - De bar en bar
Y el mejor actor de comedia:
Ignacio Caraballo - De algún comienzo
La revelación la ganó:
Belen Giaconi - Actriz en Casa de muñecas 2ª parte
Y en escena alternativa fue premiada:
Parte de este mundo
