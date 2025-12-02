RECIBÍ EL NEWSLETTER
TEATRO SOLÍS

Premios Florencio: los ganadores del galardón que entrega la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay

Uno a uno los premiados en todas las categorías en la ceremonia realizada en la noche de este lunes en el Teatro Solís.

premios-florencio-archivo-focouy

Anoche, en el Teatro Solís se realizó la gala de los Premios Florencio que entrega la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay. Veamos quienes fueron los ganadores.

Como mejor espectáculo y dirección fue reconocido:

Edipo en Ezeiza - Micaela Larroca

Y como mejor elenco:

Perdidos en Yonkers

La mejor actriz es:

Myriam Gleijer - La reina de la belleza de Leenane

Y el mejor actor:

Martín Cabrera - Te debía una margarita

La mejor actriz de reparto:

Virginia Méndez - Casa de muñecas 2ª parte

Y el mejor actor de reparto:

Sergio Mautone - Casa de muñecas 2ª parte

El mejor texto de autor nacional es:

Te debía una margarita - Sandra Escames

Las nominaciones a mejor escenografía y ambientación:

Cuando se acaba la cuerda - Paula Evans

La mejor iluminación:

La segunda venida de Juana de Arco - Tabaré Dávila

Y el mejor vestuario:

Nornas: la última barahúnda - Evana Frid

Como mejor ambientación y dirección musical fue reconocida:

Páramo - Franco Rilla

Y como mejor musical:

Tango feroz

La mejor actriz en unipersonal es:

Carolina Rodríguez - Juana de América

Y el mejor actor en unipersonal:

Franco Rilla - Páramo

En espectáculo y dirección de comedia, el ganador fue:

Mala persona - Luis Pazos

Y en elenco de comedia:

Todos los domingos pienso en renunciar

La mejor actriz de comedia es:

Cristina Cabrera - De bar en bar

Y el mejor actor de comedia:

Ignacio Caraballo - De algún comienzo

La revelación la ganó:

Belen Giaconi - Actriz en Casa de muñecas 2ª parte

Y en escena alternativa fue premiada:

Parte de este mundo

