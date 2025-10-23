RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUERTO DE CARMELO

Prefectura rescató a cuatro tripulantes de velero deportivo que sufrió falla; se encuentran en buen estado

El rescate tuvo lugar este jueves en la zona del puerto de Carmelo. La embarcación de bandera argentina fue remolcada hasta el atracadero de dicho puerto.

armada-puerto-carmelo-rescate
puerto-carmelo-velero-armada

La Armada Nacional junto a Prefectura asistieron a un velero deportivo en la zona del puerto de Carmelo y rescataron a cuatro tripulantes.

El vocero de la Armada, Alejandro Pérez, informó que la embarcación de bandera argentina sufrió una falla en su sistema mientras intentaba ingresar al puerto local.

La emergencia fue reportada y de inmediato se realizó la coordinación con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC).

Un bote semirrígido de la Prefectura Nacional Naval, que realizaba Patrulla de Frontera efectuó el remolque del velero hasta el atracadero del puerto deportivo de la Administración Nacional de Puertos.

A bordo se encontraban cuatro personas adultas, todas en buen estado sanitario.

La embarcación permanece amarrada a la espera de reparaciones e inspección técnica.

