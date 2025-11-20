Prefectura de Fray Bentos encontró en la costa dos bultos negros con casi 1.000 cigarrillos electrónicos

Los cigarrillos electrónicos incautados por la Prefectura de Fray Bentos. Foto: Armada Nacional. Los cigarrillos electrónicos incautados por la Prefectura de Fray Bentos. Foto: Armada Nacional.

La Prefectura de Fray Bentos, departamento de Río Negro, incautó en la pasada madrugada dos bultos negros de gran tamaño con 995 cajas de cigarrillos electrónicos y un celular dentro de un morral, informó este jueves la Armada Nacional.

Efectivos de la Prefectura observaron cuando una embarcación se alejaba de la costa uruguaya y volvía hacia Argentina, dejando en el lugar esos dos bultos envueltos en nailon negro (ver foto).

Dentro de ellos estaban los casi 1.000 cigarrillos electrónicos de contrabando que pretendían ser ingresados a Uruguay de forma ilegal.

La Fiscalía local dispuso el relevamiento fotográfico de todo lo incautado, y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.