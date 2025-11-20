RECIBÍ EL NEWSLETTER
INCAUTACIÓN EN RÍO NEGRO

Prefectura de Fray Bentos encontró en la costa dos bultos negros con casi 1.000 cigarrillos electrónicos

Los dos bultos negros con el millar de cigarrillos electrónicos los había dejado allí una lancha que luego regresó a la costa argentina, según observó personal de la Prefectura de Fray Bentos.

Los cigarrillos electrónicos incautados por la Prefectura de Fray Bentos. Foto: Armada Nacional.

Los cigarrillos electrónicos incautados por la Prefectura de Fray Bentos. Foto: Armada Nacional.

Los cigarrillos electrónicos incautados por la Prefectura de Fray Bentos. Foto: Armada Nacional.

Los cigarrillos electrónicos incautados por la Prefectura de Fray Bentos. Foto: Armada Nacional.

La Prefectura de Fray Bentos, departamento de Río Negro, incautó en la pasada madrugada dos bultos negros de gran tamaño con 995 cajas de cigarrillos electrónicos y un celular dentro de un morral, informó este jueves la Armada Nacional.

Efectivos de la Prefectura observaron cuando una embarcación se alejaba de la costa uruguaya y volvía hacia Argentina, dejando en el lugar esos dos bultos envueltos en nailon negro (ver foto).

Dentro de ellos estaban los casi 1.000 cigarrillos electrónicos de contrabando que pretendían ser ingresados a Uruguay de forma ilegal.

usaban un club canabico como fachada pero distribuian droga a varias bocas en nuevo paris
Seguí leyendo

Usaban un club canábico como fachada pero distribuían droga a varias bocas en Nuevo París

La Fiscalía local dispuso el relevamiento fotográfico de todo lo incautado, y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Armada-cigarrillos-electrónicos-foto-oficial-Fray-Bentos-2
Temas de la nota

Lo más visto

video
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
barrio bella vista

El chofer de un ómnibus se desmayó, cruzó un semáforo en rojo, chocó y terminó en una vereda
MATERIAL PARTICULADO

MSP emitió recomendaciones por la nube de polvo: "Mantener puertas y ventanas cerradas", entre otras
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL

Una mujer fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri

Te puede interesar

Aumentó este jueves la tarifa del taxi en Montevideo
transporte

Aumentó este jueves la tarifa del taxi en Montevideo
Autoridades de la salud en San Javier, en el policlínico más cercano a donde investigan posibles casos de sarampión en zona rural. Foto: Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado.
ZONA RURAL CERCA DE SAN JAVIER

Autoridades de la salud investigan un posible foco de sarampión en una zona rural de Río Negro
Jefatura de Policía de Lavalleja.
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron

Dejá tu comentario