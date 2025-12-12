Diputados volvió a postergar votación de creación de comisión investigadora por compra de estancia María Dolores

El diputado nacionalista, Rodrigo Goñi, anunció días atrás que iba a proponer nuevamente la creación de una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

En aquel momento, el legislador expresó que era necesario conversar con los partidos de la oposición para saber sus posturas, teniendo en cuenta que esta misma propuesta fue analizada y votada en la cámara y no recogió los apoyos correspondientes, lo que motivó a realizar una denuncia en la justicia y no investigar por la vía parlamentaria.

Finalmente, el tema no fue tratado en la sesión del plenario porque no estaban los votos asegurados para la conformación de la comisión.

Si bien el diputado cabildante, Álvaro Perrone, en el mes de setiembre dijo que no era momento para su votación, teniendo en cuenta que se estaba discutiendo el presupuesto, ahora tampoco aseguró apoyar la propuesta de Goñi.

A su vez, Gustavo Salle, diputado de Identidad Soberana, expresó en su momento que si se iba a realizar una denuncia en la justicia, no tenía sentido la comisión investigadora.

Por este motivo, y con la duda de alcanzar la mayoría en la cámara, los nacionalistas prefirieron dejar esta discusión para el próximo año.