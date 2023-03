Por tercera vez en menos de un año, intentaron robar en la Casa del Partido Colorado

Dentro de la casa, hay elementos que para los colorados son valiosos, como cuadros, la cédula de identidad y credencial del expresidente José Batlle y Ordóñez, recientemente adquirida por el secretario general Julio María Sanguinetti, y máscaras mortuorias usadas por expresidentes.

Tartaglia consideró que “hay un móvil político de gente espontánea” y que “no se ven ataques a otras casas”.

“Yo, en mucho tiempo, no he visto, creo que nunca, un ataque a la Casa de los Lamas (Partido Nacional), tampoco he visto un ataque a la Huella de Seregni (Frente Amplio). En cambio, como prosecretario del partido sí he visto en menos de un año tres ataques a nuestra casa”, aseguró.