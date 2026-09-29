Se realizó por primera vez en el Hospital de Tacuarembó una operación de trasplante de córnea.
Por primera vez: se realizó operación de trasplante de córnea en el Hospital de Tacuarembó
En sus 99 años al servicio de la comunidad, el centro de salud celebró el hito de la cirugía de una enfermera que podrá volver a trabajar y verle la cara a su bebé, según comentó el director de la institución.
El director del centro de salud celebró el hito y destacó el gran trabajo que llevan adelante en el departamento; reciben pacientes de todos los puntos del país.
Ciro Ferreira comentó que el hospital cumple 99 años atendiendo el bienestar de la población, de la región y de todo el país.
"Felices además por haber recuperado la visión a una enfermera de nuestro centro que pudo nuevamente verle la cara a su bebé (...) y en pocos días podrá recuperarse para poder comenzar a trabajar nuevamente", expresó.
Por su parte, el médico Orestes Mariño dijo a Subrayado que operaron a una paciente joven que padecía llamada queratocono, una enfermedad que deforma la córnea produciendo aberraciones corneales astigmatismo, llegando a influir en la calidad de vida de la persona.
Mariño explicó que una vez que se daña la córnea la limitación visual es bastante severa.
Dejá tu comentario