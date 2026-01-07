Por mayoría, Comisión Permanente aprobó moción del oficialismo sobre situación en Venezuela

La Comisión Permanente del Parlamento aprobó por mayoría y con votos de la bancada del Frente Amplio la moción oficialista respecto al debate de la situación de Venezuela , generada tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, por parte de Estados Unidos .

La Comisión Permanente está integrada por cuatro senadores y siete diputados. De estos, cinco legisladores son de la oposición y seis del partido de gobierno. En expresiones anteriores, desde el Frente Amplio habían manifestado que pretendían votar una moción conjunta, pero no hubo acuerdo y hubo dos mociones.

Una de las diferencias de los textos tiene que ver con que la de la oposición incluye una referencia al gobierno de Nicolás Maduro.

"Nuestra más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación s sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado", comienza el documento. Y añade: "La caída del dictador Nicolás Maduro, no así la de un régimen que mantiene su ilegitimidad, debería implicar el inicio de un proceso que devuelva a Venezuela una sociedad libre, plural y democrática, un país con plena vigencia del Estado de Derecho, y el respeto del pronunciamiento popular del 28 de julio de 2024, cuando eligió a Edmundo González Urrutia como su Presidente".

"El derecho internacional y los organismos internacionales han fracasado en asegurar la protección de los derechos humanos y las debidas garantías de los venezolanos, así como el cumplimiento de las normas penales y sometimiento de los delincuentes a la Justicia; por su parte, los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales, regionales y mundiales, que otrora fueran aliados o socios de los gobernantes venezolanos, se convirtieron en meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo", dice el numeral tres. Respecto a este en específico, el senador frenteamplista Daniel Borbonet marcó la diferencia y el motivo por el cual no acompañaron la moción de la oposición.

"Cuando nos juntamos intentamos llegar a consenso, y estuvimos cerca, coincido. Y creo y agradezco al señor Bordaberry que instó a que nos pusiéramos de acuerdo en tres o cuatro grandes cosas, y realmente nuestra bancada se había puesto de acuerdo y la iba a firmar. No salió", dijo Borbonet.

La del oficialismo pone el énfasis en el rechazo a la "intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Reafirma el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, en consonancia con la posición de consenso de nuestra región. Exhorta al cese de las intervenciones militares y políticas en América Latina, reafirmando su condición de zona de paz. Insta a la comunidad internacional a garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad libre y soberana, sin injerencia extranjera" y "llama a la promoción de gestiones diplomáticas y multilaterales, especialmente en el marco de la ONU y otros foros internacionales, que favorezcan el diálogo, la paz y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano".

"Creo que Uruguay y el sistema político uruguayo va a terminar de dar el paso cuando todos franca y sinceramente nos miremos a los ojos y nos digamos lo que en secreto nos decimos: que es que en Venezuela hubo un régimen, hay un régimen y seguirá habiendo un régimen hasta que el pueblo venezolano no se pueda pensar en paz, en libertad y con la debida convivencia democrática", dijo el diputado blanco, Juan Martín Rodríguez, sobre la moción del Frente Amplio que no acompañó.

Las mociones presentadas

La moción 1, tuvo la firma de Walter Verri, Pablo Abdala, Juan Martín Rodríguez, Pedro Bordaberry y Sebastián Da Silva. Tuvo cinco en 11 votos.

Declaracion Legisladores PN PC CA PI sobre Venezuela

La moción 2, que tuvo seis en 11 votos, fue la aprobada. Firmada por Gabriel Otero, Federico Preve, Daniel Borbonet, Bettiana Díaz, Margarita Libschitz y Ana Olivera.