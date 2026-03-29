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Prado

Por las lluvias, IMM suspendió actividades de la Semana Criolla y postergó la inauguración para este lunes

Debido al estado del tiempo, la actividad en el ruedo quedó suspendida este domingo.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

La Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió postergar la ceremonia de inauguración de la Semana Criolla debido a las lluvias intensas registradas durante la mañana de este domingo en la capital.

Según informó, la actividad fue reprogramada para el lunes a la hora 13:00 en el Prado, en las mismas condiciones previstas originalmente. Participarán el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la directora de Cultura, Débora Quiring; el director de la Gerencia Festejos y Espectáculos, Eduardo Rabelino; junto a autoridades nacionales y departamentales.

A primera hora de la tarde, las actividades previstas para este domingo en el ruedo también fueron suspendidas.

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